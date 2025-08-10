НАТО продолжит поставлять оружие Киеву независимо от итогов встречи Путина и Трампа
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки вооружений Украине будут продолжаться вне зависимости от результатов предстоящей встречи президентов России и США. Слова политика приводит ТАСС.
Рютте подчеркнул, что предоставление американского оружия Киеву за счёт усилий европейских стран уже организовано и будет продолжаться. По его словам, у НАТО «уже есть первые два пакета помощи», ответственность за которые взяли на себя Нидерланды и скандинавские государства.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в штате Аляска. В настоящее время рассматривается вопрос участия в ней Владимира Зеленского.
