Bloomberg: Гарри Каспаров* замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане
Известный шахматист Гарри Каспаров* оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Об этом пишет издание Bloomberg.
По информации агентства, Каспаров* причастен к покупке оружия, с помощью которого должна была осуществиться смена власти в стране. Для этого гроссмейстер свел революционера из Южного Судана Питера Аджака с американским финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери.
Данное действие Каспарова* позволило оппозиции приобрести автоматы Калашникова, гранаты и зенитно-ракетные комплексы Stinger на семь миллионов долларов.
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