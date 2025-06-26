Глава КНДР Ким Чен Ын открыл туристическую зону в Вонсане
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии в честь открытия Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны. Об этом сообщает ЦТАК.
На мероприятие были приглашены российские дипломаты. Зона будет готова принять первых внутренних туристов уже 1 июля.
«Чрезвычайный и полномочный посол РФ в нашей стране и сотрудники посольства были приглашены в качестве специальных гостей», — передает агентство.
На территории Вонсан-Кальмаской прибрежной зоны построены аквапарк, отели и гостиницы. Последние способны вместить в себя 20 тысяч постояльцев. Отмечается, что туристы сами смогут выбрать понравившийся им отель или гостиницу.