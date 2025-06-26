Глава КНДР Ким Чен Ын открыл туристическую зону в Вонсане

26 июня 2025, 04:07

Фото: iStock/NatanaelGinting

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии в честь открытия Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны. Об этом сообщает ЦТАК.





На мероприятие были приглашены российские дипломаты. Зона будет готова принять первых внутренних туристов уже 1 июля.





«Чрезвычайный и полномочный посол РФ в нашей стране и сотрудники посольства были приглашены в качестве специальных гостей», — передает агентство.