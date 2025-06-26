Певец Shaman попал в санкционные списки Австралии
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) попал под санкционные списки Австралии вместе с членами руководства ряда отечественных компаний. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
В общем под санции Австралии попали 37 человек и семь организаций. В их числе члены совета директоров компаний «Совкомфлот», «Газпром нефть» и «Газпромбанка».
К тому же в перечне оказались российские журналисты и актеры. В списке фигурируют первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева. К тому же под санкциями оказался губернатор республики Татарстан Рустам Минниханов.
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