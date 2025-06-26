Президент Бразилии да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу меньше сидеть в интернете и социальных сетях. Об этом сообщает портал G1.
«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», — цитирует издание бразильского лидера.
Как отметил да Силва, Трампу следует больше сосредоточиться на исполнении своих обязанностей президента страны. К тому же он обратил внимание главы США на развитие свободной торговли, укрепление многосторонних отношений и достижение мира.