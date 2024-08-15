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На Западе назвали возможную цель союзников Ирана в Израиле

Bloomberg: иранские прокси могут атаковать мирную инфраструктуру Израиля у Хайфы
15 августа 2024, 01:57
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Проиранские силы, управляемые Тегераном, могут нанести удар по мирной инфраструктуре у города Хайфа в Израиле, чтобы избежать большого количества жертв среди гражданских и не спровоцировать ответный удар. Об этом со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает агентство Bloomberg. При этом нападение может быть и более интенсивным — с ударами по АЭС, военным объектам, опреснительным установкам и мощной кибератакой, указано в материале.


«Удар может быть нацелен на гражданскую инфраструктуру рядом с израильским городом Хайфа, при этом избегая потерь среди гражданского населения, которые спровоцируют сокрушительный ответный удар Израиля. <…> Атака может исходить от иранских прокси, а не от самого Ирана», — говорится в статье.
Вместе с тем само агентство заявляет, что атака Ирана может быть куда более серьезной и сокрушительной, где под удар попадут израильские опреснительные установки, АЭС и военные объекты. Как один из вариантов допускают и опустошающую кибератаку со стороны Ирана, которая приведет к катастрофе без единой ракеты.

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#ракеты
#удар
#атака
#иран
#израиль
Белоусов обсудил военное сотрудничество с делегациями Буркина-Фасо и Нигера
15 августа 2024, 01:26

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил военное сотрудничество с представителями делегаций Буркина-Фасо и Нигера на форуме «Армия-2024». Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Стороны также обсудили вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, говорится в сообщении.
«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье», — указано в публикации ведомства.
Ранее сообщалось, что руководитель МО РФ Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Главы оборонных ведомств обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере.

Отмечалось, что Белоусов рассмотрел с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

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#нигер
#африка
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Российский фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт из-за санкций
15 августа 2024, 00:58

Фото: istock/Alexyz3d

Российский фрегат «Штандарт», являющийся копией исторического судна, не пустили в порт французского города Гранвиль из-за санкций. Об этом со ссылкой на префектуру департамента Манш пишет РИА Новости. Корабль должен был принять участие в фестивале парусных судов, указано в сообщении.
«Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — говорится в коммюнике префектуры.
В документе написано, что запрет на вход в порты Евросоюза распространяется в том числе на копии исторических судов. Соответствующую поправку ранее добавили в санкции ЕС против России.

Капитан фрегата Владимир Мартусь рассказал агентству, что команда корабля рассчитывала поучаствовать в морском фестивале «Рабочие паруса» с 21 по 25 августа, став на нем одним из главных экспонатов.

До этого порты Франции и Испании также не пустили «Штандарт» и даже не позволили ему пополнить запасы провизии.

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Стало известно, какое разрешение для Киева выпрашивает Британия у Запада
Times: Британия хочет убедить Запад разрешить Киеву бить Storm Shadow по России
14 августа 2024, 23:59

Фото: iStock/bpawesome

Британские министры пытаются убедить западных союзников разрешить Киеву использовать поставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для ударов внутри России. Об этом пишет британская газета Times.
«За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — говорится в сообщении.
До этого Зеленский заявлял, что получил от новых властей Великобритании разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России, однако позже газета Telegraph сообщила, что британское министерство обороны опровергло эту информацию. Издание пояснило, что для полного одобрения нужно получить согласие от еще двух стран.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщал, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины.

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#рф
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Зеленский оценил продвижение под Курском
Зеленский заявил о попытках достичь стратегических целей под Курском
14 августа 2024, 21:55

Боевики ВСУ хотят достичь стратегических целей при помощи нападения на Курскую область, заявил у себя в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик дал «хорошую» оценку продвижению украинских неонацистов.
«Стратегической цели нашей достигаем», — написал он, добавив, что обсуждал ситуацию на фронте с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что Зеленского могут убить его же кураторы, причем в ближайшее время. Офицер назвал политика «животным» и «просроченным наркоманом».

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование неонацистами ВСУ оружия из Америки является эскалацией, у которой будут последствия.

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#россия
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#сво
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#владимир зеленский
#курская область
#новости
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МИД России обеспокоен акцией министра Израиля в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме
14 августа 2024, 21:36

Фото: iStock/iDymax

Москва обеспокоена провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, которую тот устроил у мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме. Соответствующее заявление опубликовал МИД России. Министерство призвало власти Израиля пресечь подобные выходки.
«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», — указано в сообщении ведомства.
В МИД РФ добавили, что подобные провокации ведут к разжиганию радикальных настроений как в Израиле, так и в Палестине, а также подрывают международные усилия по деэскалации насилия в этом регионе.

Министр Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, накануне, 13 августа, вместе с многочисленными радикалами пришел в мечеть «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и совершил коллективную молитву в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов. Там же он начал призывать власти отказаться от переговоров о перемирии в секторе Газа и продолжить войну с ХАМАС до победного конца.

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#мид
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#иран
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Полянский назвал применение оружия из США под Курском актом эскалации
Полянский: акт эскалации под Курском будет иметь последствия
14 августа 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Использование боевиками ВСУ оружия США при нападении в Курской области — акт эскалации, у которого будут последствия. Об этом журналистам сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия», — прокомментировал Полянский.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева.

Ожесточенные бои в приграничье под Курском начались 6 августа утром, когда украинские неонацисты попытались прорваться вглубь территорий РФ.

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#мир
#украина
#сша
#всу
#война
#сво
#новости
#курская область
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Алаудинов сообщил, что может ждать Зеленского в ближайшее время
Алаудинов допустил, что Зеленского в ближайшее время могут убрать его же хозяева
14 августа 2024, 21:17

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева, предположил в эфире «России 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — сказал генерал-майор.

Алаудинов добавил, что Зеленский является «просроченным наркоманом», и нормально относиться к главе киевского режима может только «такое же животное».

Ранее Алаудинов сообщал, что в небе над Курской областью не была замечена авиация Украины. Он также отмечал, что в рядах противника, если судить по речи, действовали иностранные наемники.

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#россия
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#владимир зеленский
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#убийство
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В Германии раскрыли связь расследования подрывов на СП с поддержкой Украины
Бюхнер: расследование подрывов СП не влияет на поддержку Украины
14 августа 2024, 20:57

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Расследование терактов на нитках газопровода «Северный поток» не влияет на поддержку Берлином Киева. Об этом сообщил в рамках брифинга представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер.
«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу», — сказал политик.

Ранее генпрокуратура ФРГ дала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в теракте на «Северном потоке» в сентябре 2022 года. По данным журналистов, причастны к подрывам три гражданина украинской республики. Известно, что они инструкторы по дайвингу.

Немецкие СМИ писали, что генпрокуратура выдала ордер на некоего Владимира Ц. По предварительным данным, одной из подозреваемых, возможно, является женщина.

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#мир
#украина
#германия
#северный поток
#теракт
#расследование
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В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
FT: Запад будет склонять Киев к миру вне зависимости от результата выборов в США
14 августа 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Запад будет склонять Киев к мирному завершению конфликта на Украине вне зависимости от результата выборов в США. Об этом пишет британская газета Financial Times. При этом киевский режим знает о растущем давлении со стороны своих союзников, указано в материале.
«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов», — пишет газета.
По данным издания, несмотря на то, что на Западе хотят, чтобы Киев занял более выгодные позиции перед переговорами с Россией, каких-либо обсуждений о военной помощи для Украины сейчас не ведется. Более того, союзники с нежеланием говорят об активизации поддержки для киевского режима.

Ранее The Economist сообщал, что Пентагон настроен весьма пессимистично к своим возможностям при возможном ядерном конфликте. Уточнялось, что, если такое произойдет, то США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи.

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