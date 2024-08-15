На Западе назвали возможную цель союзников Ирана в Израиле

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Проиранские силы, управляемые Тегераном, могут нанести удар по мирной инфраструктуре у города Хайфа в Израиле, чтобы избежать большого количества жертв среди гражданских и не спровоцировать ответный удар. Об этом со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает агентство Bloomberg. При этом нападение может быть и более интенсивным — с ударами по АЭС, военным объектам, опреснительным установкам и мощной кибератакой, указано в материале.
«Удар может быть нацелен на гражданскую инфраструктуру рядом с израильским городом Хайфа, при этом избегая потерь среди гражданского населения, которые спровоцируют сокрушительный ответный удар Израиля. <…> Атака может исходить от иранских прокси, а не от самого Ирана», — говорится в статье.Вместе с тем само агентство заявляет, что атака Ирана может быть куда более серьезной и сокрушительной, где под удар попадут израильские опреснительные установки, АЭС и военные объекты. Как один из вариантов допускают и опустошающую кибератаку со стороны Ирана, которая приведет к катастрофе без единой ракеты.
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