Израильская разведка заявила о готовящейся Ираном атаке в ближайшее время

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Израильская разведка считает, что Иран может напасть на Израиль за несколько дней до переговоров о заложниках 15 августа. Об этом в социальной сети X сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.
По его словам, атака может быть ответом на смерть политического руководителя палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за ликвидацию Исмаила Хании. Кани также заявил, что Иран обладает значительными возможностями в случае конфликта.
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Александр Климов