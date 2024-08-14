МИД России обеспокоен акцией министра Израиля в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме

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Москва обеспокоена провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, которую тот устроил у мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме. Соответствующее заявление опубликовал МИД России. Министерство призвало власти Израиля пресечь подобные выходки.
«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», — указано в сообщении ведомства.В МИД РФ добавили, что подобные провокации ведут к разжиганию радикальных настроений как в Израиле, так и в Палестине, а также подрывают международные усилия по деэскалации насилия в этом регионе.
Министр Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, накануне, 13 августа, вместе с многочисленными радикалами пришел в мечеть «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и совершил коллективную молитву в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов. Там же он начал призывать власти отказаться от переговоров о перемирии в секторе Газа и продолжить войну с ХАМАС до победного конца.
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