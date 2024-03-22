Bloomberg: Китай готовится вторгнуться на Тайвань в 2027 году

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Наращивание военной мощи Китая достигло самых значительных масштабов со времён Второй мировой войны. Это свидетельствует о том, что Китай движется к своей цели — к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, пишет Bloomberg.
По словам адмирала ВМС США Джона Акилино, соответствующие указания дал на встрече с руководством Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель Китая Си Цзиньпин.
Действия НОАК указывают на то, что она способна уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет отдан соответствующий приказ, добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам Соединенных Штатов.
При этом Китай всё ещё надеется решить тайваньский вопрос без войны, сделал оговорку Алкино.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что попытки недружественных Китаю стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.
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Действия НОАК указывают на то, что она способна уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет отдан соответствующий приказ, добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что попытки недружественных Китаю стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.
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Ювелина Бернст