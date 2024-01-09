Востоковед Островский: Нападение Китая на Тайвань возможно весной 2024 года

Фото: IStock/Sean824
Эксперты оценили, что в случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в конфликте США, которые обещали защищать остров, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий на Украине и COVID-19.
Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский рассказал «Радио 1», что проблемы экономики волнуют Китай меньше, чем воссоединение с Тайванем.
По словам эксперта, говорить о возможном нападении можно будет после выборов в Тайване. Если новые власти острова объявят о независимости, то Китай может прибегнуть к военному решению вопроса.
Си Цзиньпин считает неизбежным воссоединение Китая с Тайванем
Названы возможные худшие события 2024 года
Стало известно, что Жириновский предсказал США в 2024 году
«Китаю на сегодня важнее объединение с Тайванем, это суперзадача, самый главный вопрос, только потом идёт собственная экономика. Задача с Тайванем была поставлена ещё в конце 40-х годов, и она до сих пор стоит, китайцы её всё время откладывали, они были не готовы. Сейчас их экономический потенциал таков, что они готовы решать этот вопрос», — сказал Островский.
«Си Цзиньпин и другие китайские чиновники делали заявления, что в случае, если Тайвань объявит о независимости, это станет красной линией и Китай будет готов начать военные действия. Но вторжения раньше весны-лета не начнутся. Для этого нужно сделать громкое объявление, что Тайвань поддерживают американцы, что Тайвань объявляет независимость острова», — добавил востоковед.Островский подчеркнул, что в случае активной поддержки Тайваня со стороны США, Китай может обратиться за помощью к России.
«Если Америка активно будет поддерживать Тайвань, то не исключена такая возможность. Но пока американский Госдеп не очень склонен поддерживать независимость Тайваня», — заключил эксперт.Читайте также:
Си Цзиньпин считает неизбежным воссоединение Китая с Тайванем
Названы возможные худшие события 2024 года
Стало известно, что Жириновский предсказал США в 2024 году
Екатерина Шмакова