Bloomberg: Китай не намерен бороться с хуситами, несмотря на риски для торговли

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Безопасность судоходства в Красном море, безусловно, важна для Китая, ведущего активную международную торговлю. Однако лидер КНР Си Цзиньпин не желает вмешиваться в борьбу с хуситами, так как в данном случае «цена участия выше, чем цена бездействия».
Перевозки вокруг Африки несравнимо дороже. А ведь Китай поставляет товаров в страны Евросоюза больше, чем в США. Однако для китайского лидера Си Цзиньпина затраты пока не чрезмерно велики для того, чтобы отказаться от роли арбитра в то время, как на Ближнем Востоке растут антиамериканские настроения.
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Александр Бойцов