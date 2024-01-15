Bloomberg: Китай не намерен бороться с хуситами, несмотря на риски для торговли

Безопасность судоходства в Красном море, безусловно, важна для Китая, ведущего активную международную торговлю. Однако лидер КНР Си Цзиньпин не желает вмешиваться в борьбу с хуситами, так как в данном случае «цена участия выше, чем цена бездействия».