Китай выразил Японии протест из-за поздравлений с победой на выборах на Тайване Лая Циндэ

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Китай выразил сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлениями в адрес победившего на выборах на Тайване Лая Циндэ. Известно, что он является активным сторонником независимости острова.
В обращении дипломатической миссии также содержится призыв к Японии соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу и не посылать ложных сигналов сепаратистам на острове. А также не создавать подобным образом помех для мира и стабильности в регионе и для китайско-японских отношений.
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Александр Бойцов