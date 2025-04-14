NYT: Китай ударил по военной и автомобильной сфере США в ответ на пошлины

Фото: iStock/Nastco
Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов в США, что может сильно ударить по автомобильной, аэрокосмической и военной американской промышленности. Об этом пишет The New York Times.
«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — говорится в сообщении.
Таким образом Китай ответил на введение пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. К тому же ранее Пекин узнал о болевой точке американского лидера, которая заключается в страхе пошатнуть положение доллара на фондовом рынке.
Читайте также:
Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов
США освободили электронику от тарифов
Политолог объяснил, почему Трамп поставил введение пошлин на паузу
Иван Мусатов