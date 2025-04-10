Раскрыт возможный итог торговой войны США и Китая

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Торговая война между США и Китаем может завершиться сделкой, так как обе стороны зависят друг от друга. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, резких уступок ждать не стоит, но в сферах с высокой взаимозависимостью компромисс будет найден.
«Китай практически не может обходиться без американского технологического оборудования, связанного с ИТ-сектором, — чипов, ИТ-конструкций. С другой стороны, половина Америки ходит в китайской одежде и обуви. Мощностей у самих американцев для пошива такого количества товаров нет, поэтому они найдут договоренности в этом направлении», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».Вместе с тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему биткоин стал так резко падать в цене. В беседе с RT он отметил, что такие перемены напрямую связаны с взаимными пошлинами Китая и США. По его мнению, часть инвесторов поддается панике и пытается закрыть длинные позиции, опасаясь падения биткоина ниже 70 тысяч долларов.
«Эта неопределенность вызвала паническое бегство инвесторов в фиат, затронув все сегменты финансового рынка, включая криптовалюты. <…> Эти события могут стать катализатором изменения тренда. Однако, пока цена удерживается ниже уровня $89,2 тыс., говорить о глобальном восстановлении рынка преждевременно», — считает он.Читайте также:
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