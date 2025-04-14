FT: Трамп проиграет в торговой войне с Китаем по трем причинам

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп проиграет в торговой войне с Китаем, которую сам же развязал. Об этом пишет Financial Times.
Автор материала пишет, что причинами поражения являются три причины. Во первых теперь у США появились трудности в сотрудничестве с другими государствами.
К тому же Штаты могут проиграть из-за зависимости внешней политики страны от госдолга. Трамп уже отказался от тарифов из-за негативной реакции рынков.
Третьей причиной автор материала называет сам Китай, а именно готовность Поднебесной к войне на экономическое истощение. Пусть изначально котировки КНР кажутся хуже, но внутренний спрос страны может заменить американский рынок. Еще Китай может свободно отказаться от импорта США, так как КНР добилась значительных результатов по данному направлению после успехов в производстве вещей без использования американских технологий.
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«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — сообщается в британской газете.
К тому же Штаты могут проиграть из-за зависимости внешней политики страны от госдолга. Трамп уже отказался от тарифов из-за негативной реакции рынков.
«Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», — поясняется вторая причина.
Третьей причиной автор материала называет сам Китай, а именно готовность Поднебесной к войне на экономическое истощение. Пусть изначально котировки КНР кажутся хуже, но внутренний спрос страны может заменить американский рынок. Еще Китай может свободно отказаться от импорта США, так как КНР добилась значительных результатов по данному направлению после успехов в производстве вещей без использования американских технологий.
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Иван Мусатов