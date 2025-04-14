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FT: Трамп проиграет в торговой войне с Китаем по трем причинам

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп проиграет в торговой войне с Китаем, которую сам же развязал. Об этом пишет Financial Times.
Автор материала пишет, что причинами поражения являются три причины. Во первых теперь у США появились трудности в сотрудничестве с другими государствами.

«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — сообщается в британской газете.

К тому же Штаты могут проиграть из-за зависимости внешней политики страны от госдолга. Трамп уже отказался от тарифов из-за негативной реакции рынков.

«Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», — поясняется вторая причина.

Третьей причиной автор материала называет сам Китай, а именно готовность Поднебесной к войне на экономическое истощение. Пусть изначально котировки КНР кажутся хуже, но внутренний спрос страны может заменить американский рынок. Еще Китай может свободно отказаться от импорта США, так как КНР добилась значительных результатов по данному направлению после успехов в производстве вещей без использования американских технологий.

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Telegraph: в Британии власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков
14 апреля 2025, 01:56

Фото: iStock/ikholwadia

Власти Великобритании обратились к армии в попытках разобраться с забастовками, организованными мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — пишет агентство.

Как оказалось, мусорщикам не понравились новые условия труда, которые внедряют власти. Военных привлекли для того, чтобы они организовали работу в офисе. В случае ухудшения положения, контингент армии может быть увеличен.

Ранее в СМИ писали о появившихся крысах на улицах Бирмингема из-за гор мусора, которые только увеличиваются с начала забастовок. Теперь жители города платят большие суммы, чтобы задействовать частные компании для уборки улиц.

Забастовка связана с решением властей отменить ряд должностных обязанностей. На фоне этого заработная плата рабочих будет снижена на сумму до 8 тысяч фунтов, о чем рассказывает профсоюз Unite. В городском совете Бирмингема в ответ на это заявили, что рабочие смогут сохранить текущую зарплату если согласятся на альтернативную. работу.

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NYT: Китай ударил по военной и автомобильной сфере США в ответ на пошлины
14 апреля 2025, 00:12

Фото: iStock/Nastco

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов в США, что может сильно ударить по автомобильной, аэрокосмической и военной американской промышленности. Об этом пишет The New York Times.
«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — говорится в сообщении.

Таким образом Китай ответил на введение пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. К тому же ранее Пекин узнал о болевой точке американского лидера, которая заключается в страхе пошатнуть положение доллара на фондовом рынке.

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#трамп
#си цзиньпин
#промышленность
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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: пришло время заключить мир с Россией
13 апреля 2025, 23:38

Фото: iStock/ronniechua

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что настало время заключить мир с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — пишет Макгрегор.

Напомним, что 11 апреля президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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#украина
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На Западе рассказали про вопрос Трампа Порошенко* о принадлежности Крыма
NYT: Трамп в свой первый президентский срок спрашивал Порошенко*, чей Крым
13 апреля 2025, 16:58

Петр Порошенко* и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко)

Президент США Дональд Трамп во время первого президентского срока спрашивал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* о принадлежности крымского полуострова. Об этом пишет издание The New York Times.
«Во время одной из встреч во времена первой администрации <...> Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко* согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «Скажите, Крым российский?» — сказано в материале.
По словам экс-президента Украины, хозяин Белого дома способен на невежливые и неожиданные вопросы.

Крым вошел в состав России в результате референдума 2014 года, за такое решение проголосовало большинство. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма решен окончательно.

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#мир
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#дональд трамп
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Будущий канцлер ФРГ Мерц обвинил РФ в атаках на инфраструктуру данных
13 апреля 2025, 14:00

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на информационную инфраструктуру. Об этом пишет Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — прокомментировал Мерц.

Политик призвал защищаться, защищать демократию и свободу, но не уточнил, каким способом. Ранее Мерц говорил о возможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По словам лидера партии ХДС/ХСС, он встретится с Путиным, когда «станет ясно», что ФРГ будет говорить с Россией. Сегодня Мерц, по собственному признанию, не задумывался над этим.

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