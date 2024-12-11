Bloomberg: команда Байдена готовит новый пакет санкций против России

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Администрация действующего президента США Джо Байдена может объявить об ужесточении санкций против России. Об этом написали в Bloomberg.
«Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — сообщили источники издания.Детали новых мер находятся на стадии разработки. По словам источников, команда Байдена хочет направить очередной пакет санкций на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки нефти.
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