Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России

Джанет Йеллен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
США будут продолжать вести политику по ужесточению санкций в отношении России. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — говорится в официальном сообщении политика.
Как отметила Йеллен, такими действиями Штаты пытаются ограничить экономическую активность РФ. Данная стратегия является ключевой в рамках широкой поддержки Украины.
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