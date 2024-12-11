Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился

В Сирии после взятия вооруженной оппозицией Алеппо в городе дали свет, начали раздавать хлеб и воду, привезли фильтры для очищения местной реки. Об этом рассказала Ирина Баракат, ссылаясь на слова друзей и родственников, которые остались в Сирии. По ее словам, по сравнению с событиями 2012-2014 годов «все не так страшно».