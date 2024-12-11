Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. Его слова приводят РИА Новости.
«Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности», — говорится в сообщении издания.
По словам Орбана, теперь мир ждут радикальные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».
Также Орбан отметил, что Венгрия является страной, желающей иметь экономические связи со всеми «центрами силы». Его государство будет пользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.
Читайте также:
Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России
В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
Иван Мусатов