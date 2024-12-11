Словакия высоко оценила план по мирному урегулированию конфликта на Украине

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его страна высоко оценивает мирный план по урегулированию украинского конфликта, подготовленный Бразилией и Китаем. Об этом пишет ТASR.
«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах», — говорится в сообщении.
Также Фицо выразил уверенность в том, что Бразилия и Китай сыграют важную роль для урегулирования конфликта на Украине. План Китая и Бразилии был подготовлен в мае этого года. Он состоит из шести пунктов и получил одобрение от более чем 100 государств.
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