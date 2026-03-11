«Народ недоволен»: В РФ оценили влияние войны в Иране на авторитет Трампа

11 марта 2026, 14:17

Политолог Вайнер: От войны в Иране Трамп получает больше негатива, чем позитива

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Военная кампания в Иране приносит президенту США Дональду Трампу больше негатива, чем позитива, поэтому он хочет быстрее прекратить этот конфликт. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению Вайнера, беседа лидеров шла о параллельном окончании конфликтов в Иране и на Украине. Исходя из того, что в американских СМИ комментарии были скудные, Трамп не получил от телефонного разговора с Путиным того, что хотел, отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.





«У Трампа сейчас очень жесткая ситуация. Его электорат начал потихонечку сливаться. Ценник на бензин вырос уже не на 8%, а на 25%. Народ недоволен, поэтому электорат от президента США и республиканцев уходит. В сложившейся ситуации Трампу срочно нужна какая-то поддержка, какая-то точка опоры для того, чтобы прекратить иранскую операцию», — сказал Вайнер.