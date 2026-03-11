Достижения.рф

CBS: союзники США на Ближнем Востоке испытывают дефицит ракет-перехватчиков

Фото: iStock/bpawesome

Администрация США осведомлена о нехватке ракет-перехватчиков у союзников в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.



По их информации, из-за сокращения запасов странам Персидского залива приходится фактически выбирать, какие цели перехватывать, а какие — нет. Вашингтон планирует создать специальную рабочую группу, которая поможет союзникам пополнить арсенал, однако источники отмечают, что решение проблемы потребует времени.

Ранее глава Пентагон Пит Хегсет заявил в интервью CBS, что Соединенные Штаты готовы поставлять союзникам дополнительные ракеты-перехватчики. По его словам, у США имеется достаточный запас боеприпасов, превышающий потребности американских сил в ходе военной кампании против Ирана.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0