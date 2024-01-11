Bloomberg: Конфликт Зеленского и Залужного беспокоит чиновников из США

Из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного замедляется разработка военной стратегии. Американских чиновников беспокоят возможные последствия, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии», — отмечают авторы.
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