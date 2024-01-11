На Украине заявили, что не знают об инциденте на границе с Приднестровьем

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году заявил, что Соединённые Штаты не станут помогать Евросоюзу, если на него будет совершенно вооружённое нападение. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.