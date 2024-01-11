На Украине заявили, что не знают об инциденте на границе с Приднестровьем

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Глава украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не знает о вооружённом инциденте на украинско-приднестровской границе. Об этом пишет РБК-Украина.
Кроме того, Демченко назвал провокацией информацию о применении огнестрельного оружия.
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