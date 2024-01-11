В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано раскрыл подходы Брюсселя к урегулированию конфликта на Украине в беседе с «Известиями».
Он подчеркнул, что Евросоюз опирается на эту формулу, основанную на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Формула мира представляется дипломату единственной всеобъемлющей основой для достижения справедливого и устойчивого мира.
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