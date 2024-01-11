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«Им конец»: Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева

11 января 2024, 03:04
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве опасаются, что ВС Украины без помощи Соединённых Штатов потерпят поражение. Об этом заявил корреспондент CBS News Крис Ливси из украинской столицы.
«Киев в ужасе», — отметил журналист.

В качестве аргумента Ливси привёл слова украинского депутата, пожелавшего сохранить анонимность.


«Он сказал мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», — говорится в публикации.

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В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонке
11 января 2024, 03:24

Фото: iStock/rarrarorro

Как ожидалось, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о своем выходе из президентской предвыборной гонки. Об этом ранее сообщало агентство Блумберг.
«Я прекращаю свою кампанию на пост президента США», — заявил Кристи в ходе мероприятия в Нью-Гэмпшире, передает РИА Новости.
Напомним, что следующие президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года, а среди кандидатов от Республиканской партии уже объявили о своих намерениях бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

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#сша
#трамп
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СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда
СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить нападения на суда
11 января 2024, 02:21

Фото: iStock/diegograndi

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поддержал резолюцию, предложенную США и Японией, призывающую хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В резолюции подчеркивается, что Совет Безопасности ООН «категорически осуждает серию нападений хуситов (более двадцати случаев) на торговые и коммерческие суда, начиная с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader вместе с его экипажем».

Также в документе подчеркивается требование к хуситам прекратить немедленно все подобные атаки, которые наносят ущерб мировой торговле, нарушают права и свободы судоходства и создают угрозу региональному миру и безопасности. Резолюция также призывает хуситов незамедлительно освободить судно Galaxy Leader и его экипаж.

В рамках резолюции Совет Безопасности ООН также признает право государств-членов использовать меры защиты своих судов в соответствии с международным правом, включая ситуации, где атаки наносят ущерб правам и свободам судоходства.

Голосование по резолюции поддержали 11 стран, воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что принятием данной резолюции США стремятся легитимизировать действия своей коалиции в Красном море.

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#оон
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СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов
СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов на суда
11 января 2024, 01:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Совет Безопасности ООН не принял предложенные Россией поправки к проекту резолюции, предложенному США и Японией, который требует от хуситов прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В своих поправках Россия предлагала внести изменения в текст резолюции, включая формулировку о том, что положения данного документа не должны создавать прецедентов или устанавливать новые стандарты в области международного права.

Также Россия предлагала заменить тезис о праве государств-членов защищать свои суда от нападений на формулировку, уточняющую, что Совет Безопасности ООН принимает к сведению применяемые права государств-членов в соответствии с международным правом.

Третья предложенная поправка касалась упоминания конфликта в секторе Газа, где Москва предлагала подчеркнуть необходимость устранения коренных причин, включая конфликты, способствующие региональной напряженности, в частности, конфликт в секторе Газа. При голосовании против всех трех российских поправок высказались лишь США и Британия.

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На Украине заявили, что не знают об инциденте на границе с Приднестровьем
В погранслужбе Украины заявили, что не знают об инциденте на границе с ПМР
11 января 2024, 01:14

Фото: iStock/olegda88

Глава украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не знает о вооружённом инциденте на украинско-приднестровской границе. Об этом пишет РБК-Украина.
По его словам, ему неизвестно о каких-либо инцидентах на границе с Приднестровьем или выявлении нестандартных ситуаций украинскими пограничниками.

Кроме того, Демченко назвал провокацией информацию о применении огнестрельного оружия.

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#инцидент
#украина
#граница
#оружие
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Путин обсудит планы развития дальневосточных городов
Путин в Хабаровске обсудит планы развития дальневосточных городов
11 января 2024, 00:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровский край, где запланировано проведение совещания по развитию городов Дальнего Востока, а также встреча с губернатором региона Михаилом Дегтяревым, передает РИА Новости.
В рамках программы посещения предусмотрены беседы с предпринимателями, где ожидается обсуждение перспектив развития местного бизнеса. Президент также посетит мультипликационную студию, где планируется обсудить создание креативных кластеров в регионе. Отдельное внимание будет уделено беседе с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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#путин
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Politico: Трамп заявил, что США не будут помогать ЕС в случае нападения
11 января 2024, 00:26

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году заявил, что Соединённые Штаты не станут помогать Евросоюзу, если на него будет совершенно вооружённое нападение. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — процитировал Трампа Бретон, присутствующий при разговоре американского политика с фон дер Ляйен.
Кроме того, Тьерри Бретона утверждает, что, по словам Трампа, «НАТО мертво», поэтому он планирует вывести США из состава альянса.

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#сша
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#политика
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#трамп
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Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США
Представитель Пентагона Райдер: дату выписки Остина из больницы еще не сообщили
11 января 2024, 00:03

Фото: defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин все еще находится в больнице, где поддерживает контакт с военным руководством. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, точная дата его выписки пока не установлена, передает РИА Новости.
«Министр Остин продолжает пребывать в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и его состояние остается стабильным», — отметил Райдер в распространенном заявлении.
Он также добавил, что Остин остается в контакте с высшими чинами в военном ведомстве США и в среду провел беседы с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.

Тем не менее, конкретная дата выписки Остина пока остается неопределенной.

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#пентагон
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На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу
Полиция: на мосту в столице Эквадора Кито взорвали бомбу, никто не пострадал
10 января 2024, 23:58

Фото: iStock/mingman

Неизвестные активировали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора, Кито. Согласно информации местной полиции, теракт не привел к жертвам, передает РИА Новости.
«После взрыва бомбы на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте полицейские подтвердили материальный ущерб. Жертв нет. Мы продолжаем оперативные мероприятия для выявления ответственных за этот акт террора», — заявили в полиции Кито.
На видеозаписях с камер видеонаблюдения, распространенных в соцсетях, видно, как на проезжей части в результате взрыва оказались обломки кровли пешеходного моста. По данным местных СМИ, аналогичный инцидент произошел ранее на пешеходном переходе через шоссе Генерала Руминьяуи на выезде из Кито.

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#мобилизация
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В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц
Глава Минсельхоза Финляндии: граница с Россией останется закрытой на месяц
10 января 2024, 23:29

Фото: iStock/naumoid

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой еще на месяц, это подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, передает РИА Новости. Решение о продлении закрытия границы будет озвучено в четверг по инициативе правительства.
Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря по 14 января по решению финских властей. В ответ на вопрос журналиста об этом возможном продлении, Эссайя подтвердила информацию, опубликованную в интервью общественному вещателю Yle, отметив, что может подтвердить вышедшую информацию в свете данной ситуации.

Предварительно газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщала о возможном продлении закрытия границы с Россией на еще один месяц.

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#финляндия
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