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В Киеве опасаются, что ВС Украины без помощи Соединённых Штатов потерпят поражение. Об этом заявил корреспондент CBS News Крис Ливси из украинской столицы.
«Киев в ужасе», — отметил журналист.
В качестве аргумента Ливси привёл слова украинского депутата, пожелавшего сохранить анонимность.
«Он сказал мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», — говорится в публикации.
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