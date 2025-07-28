Bloomberg назвал истинную причину доставки США ядерного оружия в Британию

28 июля 2025, 20:27

Bloomberg: США подали сигнал Путину, доставив ядерное оружие в Британию

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

США доставили тактическое ядерное оружие в Британию в качестве сигнала для России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.