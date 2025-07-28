Bloomberg назвал истинную причину доставки США ядерного оружия в Британию
США доставили тактическое ядерное оружие в Британию в качестве сигнала для России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что Вашингтон впервые с 2008 года разместил ядерное оружие в Великобритании, по всей видимости, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину.
16 июля военный самолёт Штатов вылетел с американской авиабазы в Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на базе Лейкенхит в графстве Саффолк в Англии.
В материале указано, что американский самолёт намеренно пролетел с включёнными транспондерами, чтобы показать России, что США не намерены сокращать свой ядерный потенциал в Европе.
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