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Bloomberg назвал истинную причину доставки США ядерного оружия в Британию

Bloomberg: США подали сигнал Путину, доставив ядерное оружие в Британию
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

США доставили тактическое ядерное оружие в Британию в качестве сигнала для России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Отмечается, что Вашингтон впервые с 2008 года разместил ядерное оружие в Великобритании, по всей видимости, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину.

16 июля военный самолёт Штатов вылетел с американской авиабазы в Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на базе Лейкенхит в графстве Саффолк в Англии.

В материале указано, что американский самолёт намеренно пролетел с включёнными транспондерами, чтобы показать России, что США не намерены сокращать свой ядерный потенциал в Европе.

Анастасия Чинкова

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