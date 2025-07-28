В Совфеде заявили, что новый ультиматум Трампа нацелен на его имидж

28 июля 2025, 19:11

Сенатор Климов: новый ультиматум Трампа Москве нацелен на его имидж

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Заявление президента США Дональда Трампа о сроках, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.