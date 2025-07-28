В Совфеде заявили, что новый ультиматум Трампа нацелен на его имидж
Заявление президента США Дональда Трампа о сроках, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Ранее в этот день Трамп вновь объявил, что недоволен Владимиром Путиным, в связи с чем собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для урегулирования конфликта с Киевом.
Сенатор отметил, что Трамп, скорее всего, мониторит соцсети, где враги обвиняют его в подыгрывании Путину. Чтобы разрушить этот имидж он начинает подобную риторику. С тем же успехом, добавил Климов, американский президент мог дать 48 часов для решения конфликта.
Напомним, что 14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против России и её торговых партнёров в том случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
В ответ на это заявление замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, тем более в форме ультиматумов, даже если они подаются в качестве мирных инициатив.
Читайте также: