Трамп отказался называть слова Путина об Украине ложью

28 июля 2025, 20:11

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова российского лидера Владимира Путина о конфликте на Украине ложью. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.