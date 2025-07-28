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Трамп отказался называть слова Путина об Украине ложью

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова российского лидера Владимира Путина о конфликте на Украине ложью. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



Трамп заявил, что не хочет употреблять слово «ложь» в отношении высказываний российского коллеги. Переговоры с Путиным он назвал хорошими, а их результаты – близкими к прекращению огня и, возможно, установлению мира.

Однако глава США добавил, что остаётся разочарован результатами переговоров с Москвой из-за отсутствия видимого прогресса. Также он выразил недовольство тем, что боевые действия на Украине всё ещё продолжаются.

Анастасия Чинкова

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