Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный срок ультиматума для России
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что «разочарован Владимиром Путиным» и намерен сократить срок 50-дневного ультиматума по перемирию, поскольку «уже знает ответ». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на неоднократные переговоры с президентом России, ракеты продолжают лететь в сторону Украины.
Напомним, что Трамп угрожал ультиматумом: если в течение 50 дней Путин не согласится на перемирие на Украине, то США введут 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов.
На фоне этих заявлений Трампа российский рынок акций перешёл к снижению и теряет 0,8%.
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