Bloomberg назвал Путина серьёзной проблемой для Трампа
Аналитики агентства Bloomberg предупреждают, что президент России Владимир Путин превращается во всё более серьёзную проблему для американского лидера Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворец на мировой арене. Об этом сообщает РИА Новости.
По оценке издания, США рискуют утратить авторитет в международной политике, в то время как Россия уверенно укрепляет свои позиции. Москва наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, активно развивает беспилотные технологии, а также расширяет стратегические связи с КНДР, Ираном и Китаем.
Кроме того, Россия продвигает расчетные механизмы в обход доллара, что снижает влияние американской валюты в мировой экономике. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, по мнению агентства, позволяет России «играть вдолгую» и выигрывать на отдельных направлениях.
Эксперты Bloomberg отмечают, что эти факторы усложняют внешнеполитическую позицию Трампа и ставят под вопрос способность США сохранять лидерство в глобальной политике.
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