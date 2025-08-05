Bloomberg назвал Путина серьёзной проблемой для Трампа

05 августа 2025, 19:52

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Аналитики агентства Bloomberg предупреждают, что президент России Владимир Путин превращается во всё более серьёзную проблему для американского лидера Дональда Трампа, который позиционирует себя как миротворец на мировой арене. Об этом сообщает РИА Новости.