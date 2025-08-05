На Западе высказались возможном ответе Путина на ультиматум Трампа
Президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки ультиматуму, выдвинутому лидером США Дональдом Трампом. В Кремле считают, что возможности для давления на Россию со стороны Запада практически исчерпаны.
Как сообщает агентство Reuters, российский лидер уверен, что новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику страны. По словам источников, в планах Путина – установление полного контроля над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Запорожской и Херсонской областями.
Таким образом, несмотря на жёсткие заявления Вашингтона, Москва сохраняет твёрдую позицию и продолжает реализовывать свои стратегические цели на украинской территории.
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