На Западе высказались возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

05 августа 2025, 16:21

Reuters: Путин не станет соглашаться на ультиматум Трампа по Украине

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки ультиматуму, выдвинутому лидером США Дональдом Трампом. В Кремле считают, что возможности для давления на Россию со стороны Запада практически исчерпаны.