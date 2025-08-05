В США боятся серьезного преимущества РФ, пишет FP

05 августа 2025, 19:15

FP: позиция Трампа в отношении России ослабляет статус США в арктическом регионе

Фото: istockphoto/ronniechua

Издание Foreign Policy утверждает, что более жесткая позиция президента США Дональда Трампа в отношении Москвы может ослабить влияние Вашингтона в Арктике.