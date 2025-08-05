В США боятся серьезного преимущества РФ, пишет FP
Издание Foreign Policy утверждает, что более жесткая позиция президента США Дональда Трампа в отношении Москвы может ослабить влияние Вашингтона в Арктике.
Автор статьи указывает, что политика администрации Трампа в отношении России сопряжена с серьезными рисками. Это становится особенно очевидным, если рассмотреть ситуацию за пределами конфликта на Украине. Москва продолжает укреплять свои позиции в Арктическом регионе и остается ключевым игроком.
По мнению автора, усилия США по изоляции России лишь способствуют укреплению сотрудничества между Москвой и Пекином в Арктике. В связи с этим Трампу следует рассмотреть возможность избирательного сотрудничества с Кремлем, избегая крайностей конфронтации.
В июне Владимир Путин подчеркнул, что Россия активно приступает к освоению Арктики, заявив, что это имеет важное значение для будущего страны.
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