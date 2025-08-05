Зеленский переговорил с Трампом о прекращении конфликта на Украине
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в котором обсуждалось прекращение конфликта на Украине. Об этом глава киевского режима рассказал в своем telegram-канале.
К тому же стороны обсуждали вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и поделились своим мнением о текущем состоянии на фронте.
«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира», — написал Зеленский.
Как рассказал политик, Трамп полностью проинформирован о последних ударах российской армии по Киеву. При этом Зеленский отметил рост интенсивности атак ВС РФ.
Еще стороны обсудили санкционное давление на Россию, что должно сыграть важную роль в изменении позиции Москвы.