Зеленский переговорил с Трампом о прекращении конфликта на Украине

05 августа 2025, 18:01

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в котором обсуждалось прекращение конфликта на Украине. Об этом глава киевского режима рассказал в своем telegram-канале.





К тому же стороны обсуждали вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и поделились своим мнением о текущем состоянии на фронте.





«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира», — написал Зеленский.