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Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция и Италия заблокировали выделение Украине 5 миллиардов евро в рамках очередного пакета военной помощи от Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.
«По словам европейских дипломатов, Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза выделить $5,4 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году», — говорится в сообщении агентства.

В издании отметили, что эти страны затягивают с принятием финансовых решений, при этом большинство членов ЕС поддержали инициативу. Голос за это не стали отдавать в представительстве Венгрии. Как пояснили итальянские дипломаты, они хотят получить больше данных о финансовых и технических деталях пакета.

Ранее предлагалось выделить Украине помощь от 20 до 40 миллиардов, но по итогу сумма была снижена до 5 миллиардов евро.

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Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины
20 марта 2025, 23:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США планируют организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом политик заявил в интервью журналисту Гленну Беку.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?"», — пояснил Келлог.

Спецпосланник уточнил, что такая «челночная дипломатия» направлена на достижение полного прекращения огня. Это станет первым шагом к полноценному урегулированию украинского конфликта.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором стороны договорились начать переговоры к достижению полного прекращения оня. Помимо этого глава РФ поддержал идею отказа от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

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Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике
WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния РФ в Арктике
20 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/kappaphoto

Швеция готовит элитных военных на севере государства, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — сказано в материале.

Отмечено, что подготавливаемая на севере страны бригада наиболее активно расширяется в сравнении с другими подразделениями. По информации журналистов, подготовка шведских военнослужащих нужна для поддержки финских и норвежских сил в случае конфликта на территории стран. Авторы подчеркнули, что на севере Швеции тренируются военные США.

Вместе с тем издание добавило, что Россия имеет преимущество над натовским альянсом в арктическом регионе за счет перезапуска баз времен СССР.

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DPA: Аш-Шараа снова не пожал руку Бербок
20 марта 2025, 20:14

Фото: istockphoto/mrjo2405

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа вновь не стал пожимать руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок, пишет DPA. Это уже второй визит дипломата в Дамаск.
Ахмед аш-Шараа принял немецкого депутата Армина Лашета вместе с Бербок в конференц-зале дворца президента, не используя какие бы то ни было официальные жесты.

Впервые Бербок посетила Сирию в январе вместе с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро. Тогда представители новой сирийской администрации не пожали Бербок руку. В Германии возмутились по этому поводу.

В конце ноября прошлого года оппозиция Сирии стала наступать на сирийскую армию. Уже 8 декабря вооруженные формирования вошли в Дамаск. Тогдашний президент Башар Асад принял решение покинуть страну.

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МВД Польши призвало соотечественников запастись едой
РАР: МВД Польши призвало людей запастись на три дня автономного выживания
20 марта 2025, 18:14

Фото: istockphoto/littleclie

Граждан Польши призвали сделать трехдневные запасы для автономного выживания. Об этом пишет издание РАР со ссылкой на МВД республики.
«Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур», — сказал замглавы ведомства Веслав Лесникевич.

Он добавил, что на случай возможного кризиса необходим запас воды, еды, а также санитарных и гигиенических средств и аккумуляторы. Кроме того, по словам Лесникевича, нужны автономное освещение, работающее без электричества, и транзисторный радиоприемник.

«Мы забыли, что это иногда может быть единственным средством приема сообщений», — подчеркнул замминистра.
Он резюмировал, что каждый человек «создает собственную устойчивость к угрозам», а не просто ждет помощь «которую гарантируют» все госструктуры.

Ранее сообщалось, зачем в МИД РФ вызвали эстонского дипломата.

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МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР
20 марта 2025, 17:55

Фото: istockphoto/Mordolff

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамёльдер вызвана в МИД РФ из-за осквернения могил военных СССР в Таллине. Дипломату заявили, что российская сторона осуждает глумление над памятью военных. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — сказала дипломат в рамках брифинга.
Захарова подчеркнула требование Москвы провести по данному факту расследование. Представитель российского министерства заключила, что «цинично и жутко» наблюдать такие действия и бездействие властей Эстонии перед годовщиной Победы.

Ранее сообщалось, какой указ об украинцах издали в России.

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