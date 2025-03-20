Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Франция и Италия заблокировали выделение Украине 5 миллиардов евро в рамках очередного пакета военной помощи от Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.
«По словам европейских дипломатов, Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза выделить $5,4 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году», — говорится в сообщении агентства.
В издании отметили, что эти страны затягивают с принятием финансовых решений, при этом большинство членов ЕС поддержали инициативу. Голос за это не стали отдавать в представительстве Венгрии. Как пояснили итальянские дипломаты, они хотят получить больше данных о финансовых и технических деталях пакета.
Ранее предлагалось выделить Украине помощь от 20 до 40 миллиардов, но по итогу сумма была снижена до 5 миллиардов евро.
Читайте также:
МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР
Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике
МВД Польши призвало соотечественников запастись едой
Иван Мусатов