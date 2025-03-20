МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР

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Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамёльдер вызвана в МИД РФ из-за осквернения могил военных СССР в Таллине. Дипломату заявили, что российская сторона осуждает глумление над памятью военных. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — сказала дипломат в рамках брифинга.Захарова подчеркнула требование Москвы провести по данному факту расследование. Представитель российского министерства заключила, что «цинично и жутко» наблюдать такие действия и бездействие властей Эстонии перед годовщиной Победы.
Ранее сообщалось, какой указ об украинцах издали в России.
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