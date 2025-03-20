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МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР

Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамёльдер вызвана в МИД РФ из-за осквернения могил военных СССР в Таллине. Дипломату заявили, что российская сторона осуждает глумление над памятью военных. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — сказала дипломат в рамках брифинга.
Захарова подчеркнула требование Москвы провести по данному факту расследование. Представитель российского министерства заключила, что «цинично и жутко» наблюдать такие действия и бездействие властей Эстонии перед годовщиной Победы.

Ранее сообщалось, какой указ об украинцах издали в России.

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#мир
#россия
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#эстония
#дипломат
#новости
Первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин умер на 93-м году жизни
20 марта 2025, 17:17

Слева направо: Валерий Муравский и Витольд Фокин (Фото: РИА Новости/Борис Приходько)

На 93-м году жизни скончался первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на внучку политика Марию Фокину.
«Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года», — сказано в публикации.
Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Работал в Госплане УССР, на шахтах Донбасса. Вместе с первым президентом Украины подписывал Беловежское соглашение в 1991 году о прекращении СССР. В 2020 году был заместителем украинского представителя в контактной группе по урегулированию.

Ранее сообщалось о смерти духовника патриарха Кирилла, старца Илия на 94-м году жизни.

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#мир
#украина
#новости
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Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну до 10 сентября
20 марта 2025, 16:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Незаконно находящиеся в России украинцы должны легализоваться или покинуть страну до 10 сентября. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«…Обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение», — сказано в документе.
Уточняется, что тех, кто сам обратился в МВД за урегулированием статуса, преследовать не будут. Кроме того, Минздраву поручено обеспечение медосвидетельствования незаконно находящихся в РФ украинских граждан. Последних также обязали пройти фотографирование, дактилоскопию, подтвердить неупотребление запрещенных веществ и отсутствие ВИЧ.

Ранее сообщалось, какой разговор Путина оценили в Госдуме.

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#мир
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#украина
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Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США
DE: Британия хочет независимости от США в применении ядерного оружия против РФ
20 марта 2025, 08:29

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота.
По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства «полностью независимы». Согласно информации издания, в Британии обеспокоены возможной уязвимостью государства из-за изменений в политике администрации американского президента.

По данным британских военных, ситуация с Соединенными Штатами может затруднить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».

Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#великобритания
#сша
#россия
#ядерное оружие
#военные
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Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете и рассказал о ее функции
Трамп: красная кнопка в Овальном нужна для заказа колы, она не ядерная
20 марта 2025, 06:35

Красная кнопка в Овальном кабинете (Фото: кадр трансляции Fox News на foxnews.com)

Дональд Трамп рассказал, что красная кнопка в Овальном кабинете нужна ему для заказа диетической колы. Этим он поделился с журналисткой Fox News Лорой Ингрем.
Во время беседы он подошел к столу и нажал на красную кнопку, пошутив, что многие думают, будто она сигнализирует конец света.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что она мне нужна для запуска ядерного оружия… Они говорят, если я ее нажму, то миру наступит конец», — с усмешкой сказал президент США.
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В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года
Кнопку Трамп установил после инаугурации, как было в его прошлом сроке, но Джо Байден убрал ее, когда стал президентом. Теперь «красный сигнал для колы» вновь вернулся в кабинет. The Wall Street Journal передает, что теперь над камином появились еще и серебряные орлы.

Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в яичном кризисе США. Администрация экс-президента перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в стране.

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#дональд трамп
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#джо байден
#ядерное оружие
#новости
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«Мерца понесло»: Пушков заявил, что будущий канцлер Германии производит странное впечатление
Пушков: Мерц производит все более странное впечатление на фоне политики США
20 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/photosvit

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал выступление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге. В своём Telegram-канале сенатор заявил, что Мерц, рассуждая о «войне Путина против Европы», создаёт «странное впечатление» на фоне реальной политики США.
«Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков.
Пушков призвал депутатов бундестага пересмотреть хронику 1940-х годов, чтобы вспомнить преступления Третьего Рейха в СССР и последствия, которые война принесла самой Германии. По его мнению, в ФРГ «совсем забыли» исторические уроки, а аплодисменты Мерцу лишь подтверждают непонимание реальных угроз.

«И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о «войне Путина против Европы»? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — подчеркнул Пушков.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в убийстве восьми миллионов куриц и в яичном кризисе США.

Также 19 марта «Радио 1» передавало, что бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.

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