МВД Польши призвало соотечественников запастись едой

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Граждан Польши призвали сделать трехдневные запасы для автономного выживания. Об этом пишет издание РАР со ссылкой на МВД республики.
«Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур», — сказал замглавы ведомства Веслав Лесникевич.
Он добавил, что на случай возможного кризиса необходим запас воды, еды, а также санитарных и гигиенических средств и аккумуляторы. Кроме того, по словам Лесникевича, нужны автономное освещение, работающее без электричества, и транзисторный радиоприемник.
«Мы забыли, что это иногда может быть единственным средством приема сообщений», — подчеркнул замминистра.Он резюмировал, что каждый человек «создает собственную устойчивость к угрозам», а не просто ждет помощь «которую гарантируют» все госструктуры.
Ранее сообщалось, зачем в МИД РФ вызвали эстонского дипломата.
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Никита Кротов