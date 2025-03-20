Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике

Фото: istockphoto/kappaphoto
Швеция готовит элитных военных на севере государства, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — сказано в материале.
Отмечено, что подготавливаемая на севере страны бригада наиболее активно расширяется в сравнении с другими подразделениями. По информации журналистов, подготовка шведских военнослужащих нужна для поддержки финских и норвежских сил в случае конфликта на территории стран. Авторы подчеркнули, что на севере Швеции тренируются военные США.
Вместе с тем издание добавило, что Россия имеет преимущество над натовским альянсом в арктическом регионе за счет перезапуска баз времен СССР.
Читайте также:
DPA: Аш-Шараа снова не пожал руку Бербок
МВД Польши призвало соотечественников запастись едой
Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США
Никита Кротов