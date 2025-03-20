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Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике

WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния РФ в Арктике
Фото: istockphoto/kappaphoto

Фото: istockphoto/kappaphoto

Швеция готовит элитных военных на севере государства, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — сказано в материале.

Отмечено, что подготавливаемая на севере страны бригада наиболее активно расширяется в сравнении с другими подразделениями. По информации журналистов, подготовка шведских военнослужащих нужна для поддержки финских и норвежских сил в случае конфликта на территории стран. Авторы подчеркнули, что на севере Швеции тренируются военные США.

Вместе с тем издание добавило, что Россия имеет преимущество над натовским альянсом в арктическом регионе за счет перезапуска баз времен СССР.

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DPA: Аш-Шараа снова не пожал руку Бербок
20 марта 2025, 20:14

Фото: istockphoto/mrjo2405

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа вновь не стал пожимать руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок, пишет DPA. Это уже второй визит дипломата в Дамаск.
Ахмед аш-Шараа принял немецкого депутата Армина Лашета вместе с Бербок в конференц-зале дворца президента, не используя какие бы то ни было официальные жесты.

Впервые Бербок посетила Сирию в январе вместе с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро. Тогда представители новой сирийской администрации не пожали Бербок руку. В Германии возмутились по этому поводу.

В конце ноября прошлого года оппозиция Сирии стала наступать на сирийскую армию. Уже 8 декабря вооруженные формирования вошли в Дамаск. Тогдашний президент Башар Асад принял решение покинуть страну.

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МВД Польши призвало соотечественников запастись едой
РАР: МВД Польши призвало людей запастись на три дня автономного выживания
20 марта 2025, 18:14

Фото: istockphoto/littleclie

Граждан Польши призвали сделать трехдневные запасы для автономного выживания. Об этом пишет издание РАР со ссылкой на МВД республики.
«Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур», — сказал замглавы ведомства Веслав Лесникевич.

Он добавил, что на случай возможного кризиса необходим запас воды, еды, а также санитарных и гигиенических средств и аккумуляторы. Кроме того, по словам Лесникевича, нужны автономное освещение, работающее без электричества, и транзисторный радиоприемник.

«Мы забыли, что это иногда может быть единственным средством приема сообщений», — подчеркнул замминистра.
Он резюмировал, что каждый человек «создает собственную устойчивость к угрозам», а не просто ждет помощь «которую гарантируют» все госструктуры.

Ранее сообщалось, зачем в МИД РФ вызвали эстонского дипломата.

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#мир
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МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР
20 марта 2025, 17:55

Фото: istockphoto/Mordolff

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамёльдер вызвана в МИД РФ из-за осквернения могил военных СССР в Таллине. Дипломату заявили, что российская сторона осуждает глумление над памятью военных. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — сказала дипломат в рамках брифинга.
Захарова подчеркнула требование Москвы провести по данному факту расследование. Представитель российского министерства заключила, что «цинично и жутко» наблюдать такие действия и бездействие властей Эстонии перед годовщиной Победы.

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#мир
#россия
#мид рф
#эстония
#дипломат
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Первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин умер на 93-м году жизни
20 марта 2025, 17:17

Слева направо: Валерий Муравский и Витольд Фокин (Фото: РИА Новости/Борис Приходько)

На 93-м году жизни скончался первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на внучку политика Марию Фокину.
«Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года», — сказано в публикации.
Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Работал в Госплане УССР, на шахтах Донбасса. Вместе с первым президентом Украины подписывал Беловежское соглашение в 1991 году о прекращении СССР. В 2020 году был заместителем украинского представителя в контактной группе по урегулированию.

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Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну до 10 сентября
20 марта 2025, 16:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Незаконно находящиеся в России украинцы должны легализоваться или покинуть страну до 10 сентября. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«…Обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение», — сказано в документе.
Уточняется, что тех, кто сам обратился в МВД за урегулированием статуса, преследовать не будут. Кроме того, Минздраву поручено обеспечение медосвидетельствования незаконно находящихся в РФ украинских граждан. Последних также обязали пройти фотографирование, дактилоскопию, подтвердить неупотребление запрещенных веществ и отсутствие ВИЧ.

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