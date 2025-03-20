Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамёльдер вызвана в МИД РФ из-за осквернения могил военных СССР в Таллине. Дипломату заявили, что российская сторона осуждает глумление над памятью военных. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.