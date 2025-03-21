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Во Франции хотят отстранить Макрона от власти

Французский политик Дюпон-Эньян: Макрона необходимо отстранить от власти
Эммануил Макрон (фото: kremlin.ru)

Эммануил Макрон (фото: kremlin.ru)

Президента Франции Эммануэля Макрона следует отстранить от власти, поскольку он вводит граждан в заблуждение касательно «российской угрозы». Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х.
По словам политика, Макрон намеренно создаёт ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и поглубже залезть в карманы французов. В связи с этим, его отстранение является жизненно важной необходимостью.

Ранее французский президент назвал Россию угрозой для Европы. Он заявил о необходимости немедленно начать дискуссию об использовании ядерного вооружения Франции для защиты всего Евросоюза.

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В Евросоюзе назвали конфискацию российских активов «актом войны»
Премьер Бельгии Де Вевер: изъятие замороженных активов России станет актом войны
21 марта 2025, 14:49

Фото: iStock/ffikretow

Конфискация замороженных российских активов, хранящихся в странах Евросоюза, станет актом войны. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что решение властей ЕС об изъятии активов на общую сумму в порядка 200 миллиардов евро, ещё больше ухудшит и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения с Россией.

Бельгийский премьер предупредил, что конфискация в любом случае будет иметь негативные последствия для европейских государств. Он призвал руководство ЕС учитывать данный факт при обсуждении темы.

Ранее схожее заявление сделала глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть замороженных активов России. Валери Урбен убеждена, что их конфискация в пользу Украины ухудшит инвестиционный климат в регионе и приведёт к утрате евро статуса резервной валюты.

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«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа
Bild: «Северный поток» могут передать США для поставок газа из России в Германию
21 марта 2025, 14:04

Фото: iStock/Leestat

Газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под контроль США, чтобы возобновить поставки российского газа в Германию. О новом способе восстановления прокачки топлива сообщает газета Bild.
Германия считается одним из выгодоприобретателей такого соглашения. Прежде всего, могут выиграть производители сельхозтехники и сырьевые компании. Депутат бундестага Томас Барейс высказался, что в случае заключения такой сделки Берлин снова сможет закупать топливо у Москвы.

Однако не все в Германии поддерживают эту идею. Немецкий политик, доктор философии, член Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Христианско-демократический союз ФРГ сильно заинтересован в возможном возобновлении поставок. Однако такое решение, по её словам, противоречит идее об обретении независимости от России.

Кроме того, эксперт по России из Института немецкой экономики Саймон Джерардс убеждён, что снятие санкционных ограничений с Москвы станет фактически объявлением о банкротстве. В таком случае Германия снова станет зависима от российского топлива, а снятие ограничений станет подарком для России.

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#поставки
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Патриарх Кирилл наградил юбиляра Сергея Лаврова орденом Александра Невского
21 марта 2025, 12:55

Сергей Лавров и патриарх Кирилл (фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сегодня отмечает 75-летие, орденом Александра Невского I степени. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В пятницу, 21 марта, Лавров отмечает 75-й день рождения. Министр занимает пост главы внешнеполитического ведомства более 20 лет.

Патриарх Кирилл объяснил, что Лавров был удостоен ордена за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем.

Глава РПЦ пожелал министру неоскудевающих сид, щедрой помощи Божьей и успехов в дальнейшей работе на благо России. Он подчеркнул, что на посту главы МИД Лавров демонстрирует свой высокий профессионализм, приверженность справедливости и правде, а также умение добиваться решения поставленных задач. Под его руководством ведомству удаётся укреплять международный авторитет страны, защищать историческую правду на мировой арене, а также укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.

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Independent: Зеленский бросил вызов Трампу, отказавшись передавать АЭС Украины
21 марта 2025, 12:53

Фото: istockphoto/martin_33

Глава киевского режима Владимир Зеленский не согласился с идеей администрации Белого дома о передаче украинских атомных электростанций под контроль Вашингтона. Тем самым он осмелился бросить вызов президенту США Дональду Трампу.
Об этом пишет британское издание The Independent. Американский президент заявил, что переход атомной энергетики Украины под контроль Штатов станет для отрасли «лучшей защитой», напоминают авторы публикации.

«Зеленский бросает вызов Трампу. <…> Зеленский заявил, что "все атомные электростанции принадлежат народу Украины"», — говорится далее в статье.

Далее в материале приводится утверждение Киева о том, что речь в данном контексте шла лишь о Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России.

«Зеленский отклоняет идеи Трампа», — констатируют авторы статьи.

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#президент
#контроль
#переход
#зеленский
#трамп
#аэс
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«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС
WP: Идея Трампа взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох»
21 марта 2025, 12:52

Фото: istockphoto/Wlad74

Предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские атомные электростанции, в частности, Запорожскую АЭС, было крайне неожиданным для киевских чиновников. Фактически эта идея застала их врасплох.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина. По его словам, изначально инфраструктура украинской атомной энергетики не была включена в перечень вопросов для обсуждения на переговорах относительно полезных ископаемых.

«Идея взять на себя если не право собственности, то хотя бы контроль над АЭС в воюющей стране, кажется маловероятной», — указывают авторы публикации.

Однако обозреватели отмечают, что новая администрация Белого дома проявляет заметный интерес к промышленным активам Украины.

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#контроль
#инфраструктура
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