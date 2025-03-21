Президента Франции Эммануэля Макрона следует отстранить от власти, поскольку он вводит граждан в заблуждение касательно «российской угрозы». Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х.