Эммануил Макрон (фото: kremlin.ru)
Президента Франции Эммануэля Макрона следует отстранить от власти, поскольку он вводит граждан в заблуждение касательно «российской угрозы». Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х.
По словам политика, Макрон намеренно создаёт ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и поглубже залезть в карманы французов. В связи с этим, его отстранение является жизненно важной необходимостью.
Ранее французский президент назвал Россию угрозой для Европы. Он заявил о необходимости немедленно начать дискуссию об использовании ядерного вооружения Франции для защиты всего Евросоюза.
Читайте также:
В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
В Евросоюзе назвали конфискацию российских активов «актом войны»
«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа
Ранее французский президент назвал Россию угрозой для Европы. Он заявил о необходимости немедленно начать дискуссию об использовании ядерного вооружения Франции для защиты всего Евросоюза.
Читайте также:
В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
В Евросоюзе назвали конфискацию российских активов «актом войны»
«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа
Анастасия Чинкова