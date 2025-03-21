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«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа

Bild: «Северный поток» могут передать США для поставок газа из России в Германию
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под контроль США, чтобы возобновить поставки российского газа в Германию. О новом способе восстановления прокачки топлива сообщает газета Bild.
Германия считается одним из выгодоприобретателей такого соглашения. Прежде всего, могут выиграть производители сельхозтехники и сырьевые компании. Депутат бундестага Томас Барейс высказался, что в случае заключения такой сделки Берлин снова сможет закупать топливо у Москвы.

Однако не все в Германии поддерживают эту идею. Немецкий политик, доктор философии, член Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Христианско-демократический союз ФРГ сильно заинтересован в возможном возобновлении поставок. Однако такое решение, по её словам, противоречит идее об обретении независимости от России.

Кроме того, эксперт по России из Института немецкой экономики Саймон Джерардс убеждён, что снятие санкционных ограничений с Москвы станет фактически объявлением о банкротстве. В таком случае Германия снова станет зависима от российского топлива, а снятие ограничений станет подарком для России.

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Патриарх Кирилл наградил юбиляра Сергея Лаврова орденом Александра Невского
21 марта 2025, 12:55

Сергей Лавров и патриарх Кирилл (фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сегодня отмечает 75-летие, орденом Александра Невского I степени. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В пятницу, 21 марта, Лавров отмечает 75-й день рождения. Министр занимает пост главы внешнеполитического ведомства более 20 лет.

Патриарх Кирилл объяснил, что Лавров был удостоен ордена за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем.

Глава РПЦ пожелал министру неоскудевающих сид, щедрой помощи Божьей и успехов в дальнейшей работе на благо России. Он подчеркнул, что на посту главы МИД Лавров демонстрирует свой высокий профессионализм, приверженность справедливости и правде, а также умение добиваться решения поставленных задач. Под его руководством ведомству удаётся укреплять международный авторитет страны, защищать историческую правду на мировой арене, а также укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.

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Independent: Зеленский бросил вызов Трампу, отказавшись передавать АЭС Украины
21 марта 2025, 12:53

Фото: istockphoto/martin_33

Глава киевского режима Владимир Зеленский не согласился с идеей администрации Белого дома о передаче украинских атомных электростанций под контроль Вашингтона. Тем самым он осмелился бросить вызов президенту США Дональду Трампу.
Об этом пишет британское издание The Independent. Американский президент заявил, что переход атомной энергетики Украины под контроль Штатов станет для отрасли «лучшей защитой», напоминают авторы публикации.

«Зеленский бросает вызов Трампу. <…> Зеленский заявил, что "все атомные электростанции принадлежат народу Украины"», — говорится далее в статье.

Далее в материале приводится утверждение Киева о том, что речь в данном контексте шла лишь о Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России.

«Зеленский отклоняет идеи Трампа», — констатируют авторы статьи.

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#президент
#контроль
#переход
#зеленский
#трамп
#аэс
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«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС
WP: Идея Трампа взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох»
21 марта 2025, 12:52

Фото: istockphoto/Wlad74

Предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские атомные электростанции, в частности, Запорожскую АЭС, было крайне неожиданным для киевских чиновников. Фактически эта идея застала их врасплох.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина. По его словам, изначально инфраструктура украинской атомной энергетики не была включена в перечень вопросов для обсуждения на переговорах относительно полезных ископаемых.

«Идея взять на себя если не право собственности, то хотя бы контроль над АЭС в воюющей стране, кажется маловероятной», — указывают авторы публикации.

Однако обозреватели отмечают, что новая администрация Белого дома проявляет заметный интерес к промышленным активам Украины.

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#контроль
#инфраструктура
#аэс
#администрация
#дома
#право
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Politico: Провал плана по Украине нанёс удар по авторитету Каллас
21 марта 2025, 11:46

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

План верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро столкнулся с трудностями на самых ранних этапах своего воплощения в жизнь. Это нанесло ощутимый удар по её авторитету.
Об этом пишет издание Politnco со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. В публикации отмечается, что глава европейской дипломатии, прежде чем продвигать свой план и затем просить у стран-участниц сообщества ещё больше денег, не провела с ними консультаций. Как следствие, Каллас не смогла заручиться предварительной поддержкой важнейших из сторон.

«Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения усилий всех 27 стран в едином направлении. Удар по ее авторитету очевиден», — пишут авторы материала.

Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с корреспондентом издания сказал, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр», не отдавая себе отчёта в том, что у неё теперь «совсем другая работа».

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#следствие
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#удар
#ес
#помощь
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При обстреле в Дзержинске пострадали два мирных жителя
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
21 марта 2025, 10:58

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Город Дзержинск, расположенный в городском округе Горловка в ДНР, был обстрелян со стороны ВСУ. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым. По данным Минобороны, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над Россией были уничтожены 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью.

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