«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа

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Газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под контроль США, чтобы возобновить поставки российского газа в Германию. О новом способе восстановления прокачки топлива сообщает газета Bild.
Германия считается одним из выгодоприобретателей такого соглашения. Прежде всего, могут выиграть производители сельхозтехники и сырьевые компании. Депутат бундестага Томас Барейс высказался, что в случае заключения такой сделки Берлин снова сможет закупать топливо у Москвы.
Однако не все в Германии поддерживают эту идею. Немецкий политик, доктор философии, член Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Христианско-демократический союз ФРГ сильно заинтересован в возможном возобновлении поставок. Однако такое решение, по её словам, противоречит идее об обретении независимости от России.
Кроме того, эксперт по России из Института немецкой экономики Саймон Джерардс убеждён, что снятие санкционных ограничений с Москвы станет фактически объявлением о банкротстве. В таком случае Германия снова станет зависима от российского топлива, а снятие ограничений станет подарком для России.
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Однако не все в Германии поддерживают эту идею. Немецкий политик, доктор философии, член Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Христианско-демократический союз ФРГ сильно заинтересован в возможном возобновлении поставок. Однако такое решение, по её словам, противоречит идее об обретении независимости от России.
Кроме того, эксперт по России из Института немецкой экономики Саймон Джерардс убеждён, что снятие санкционных ограничений с Москвы станет фактически объявлением о банкротстве. В таком случае Германия снова станет зависима от российского топлива, а снятие ограничений станет подарком для России.
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Анастасия Чинкова