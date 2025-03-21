В Евросоюзе назвали конфискацию российских активов «актом войны»

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Конфискация замороженных российских активов, хранящихся в странах Евросоюза, станет актом войны. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что решение властей ЕС об изъятии активов на общую сумму в порядка 200 миллиардов евро, ещё больше ухудшит и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения с Россией.
Бельгийский премьер предупредил, что конфискация в любом случае будет иметь негативные последствия для европейских государств. Он призвал руководство ЕС учитывать данный факт при обсуждении темы.
Ранее схожее заявление сделала глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть замороженных активов России. Валери Урбен убеждена, что их конфискация в пользу Украины ухудшит инвестиционный климат в регионе и приведёт к утрате евро статуса резервной валюты.
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Бельгийский премьер предупредил, что конфискация в любом случае будет иметь негативные последствия для европейских государств. Он призвал руководство ЕС учитывать данный факт при обсуждении темы.
Ранее схожее заявление сделала глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть замороженных активов России. Валери Урбен убеждена, что их конфискация в пользу Украины ухудшит инвестиционный климат в регионе и приведёт к утрате евро статуса резервной валюты.
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Анастасия Чинкова