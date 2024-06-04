Bloomberg: Пентагону надо брать пример с РФ в развитии средств РЭБ

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На успешный опыт России в использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нужно обратить внимание Минобороны США. Как отметили журналисты Bloomberg, это направление необходимо интенсивно развивать в американских Вооруженных силах.
В публикации сказано, что «Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ — прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне».
Авторы материала подчеркивают, что Россией и Китаем не оставлено без внимания развитие высокоточного вооружения в США, поэтому ими активно развиваются средства РЭБ.
Также Bloomberg сообщает, что стратегия Минобороны США по развитию РЭБ провалена, поскольку исследования в этой области не дают удовлетворительных результатов, и в американскую армию не поступают эффективные и современные средства РЭБ. Согласно изданию, нет смысла тратить сотни тысяч долларов на управляемый снаряд Excalibur, который не достигает цели.
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Авторы материала подчеркивают, что Россией и Китаем не оставлено без внимания развитие высокоточного вооружения в США, поэтому ими активно развиваются средства РЭБ.
Также Bloomberg сообщает, что стратегия Минобороны США по развитию РЭБ провалена, поскольку исследования в этой области не дают удовлетворительных результатов, и в американскую армию не поступают эффективные и современные средства РЭБ. Согласно изданию, нет смысла тратить сотни тысяч долларов на управляемый снаряд Excalibur, который не достигает цели.
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Никита Кротов