Фото: iStorm/icholakov
Пентагон объявил о предложении западным авторам приобрести книги о военной стратегии России. Эта информация доступна на веб-сайте государственных закупок США.
В сообщении объясняется, что закупка будет производиться в интересах ВВС США и что целью является обучение. Книги, которые они хотели добавить в библиотеку, включают «Стратегию: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, « Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга об украинском кризисе авторства Самэуля Рамани. Контракт на каждую публикацию составляет 600 долларов.
В соответствии с условиями тендера, контракт должен быть завершен к середине июня. Пентагону также было предложено отдельно закупить литературу для военных летчиков. Сюда входят книги по Китаю, искусственному интеллекту и космической стратегии.
Ранее секретарь Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в том, что она не признает ответственность НАТО за кризис на Украине.
Читайте также:
Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон
На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Российский певец Казимир погиб в ДТП в ДНР
В соответствии с условиями тендера, контракт должен быть завершен к середине июня. Пентагону также было предложено отдельно закупить литературу для военных летчиков. Сюда входят книги по Китаю, искусственному интеллекту и космической стратегии.
Ранее секретарь Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в том, что она не признает ответственность НАТО за кризис на Украине.
Читайте также:
Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон
На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Российский певец Казимир погиб в ДТП в ДНР
Александр Климов