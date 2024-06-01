Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в этом Россию, передает РИА Новости.
«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», – заявил министр обороны США журналистам во время выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждал, что конфликт на Украине является результатом расширения НАТО и политики «превращения Украины в бастион Запада» на границе с Россией.
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Александр Климов