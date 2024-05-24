Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS

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Минобороны США отказалось комментировать информацию об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона, США рассматривают Крым как часть Украины. При этом он также добавил, что Киев сам несет ответственность за свои военные действия.
Официальный представитель Пентагона заключил, что Украине следует самой прокомментировать любые недавние операции.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом.
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Официальный представитель Пентагона заключил, что Украине следует самой прокомментировать любые недавние операции.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом.
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Екатерина Коршунова