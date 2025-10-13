Bloomberg: противостояние России и Запада может перерасти в военный конфликт

13 октября 2025, 18:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что противостояние между Россией и Западом в любой момент может перерасти в открытый военный конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





В своём выступлении глава немецкой разведки подчеркнул, что текущая ситуация требует от стран Евросоюза не только политической консолидации, но и значительного увеличения инвестиций в оборонную сферу. Он отметил, что «угрозы, исходящие с востока», требуют мобилизации ресурсов и постоянной готовности к быстрому реагированию.





«В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — сказал Йегер.