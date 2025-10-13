«Чем-то дыры затыкать надо»: Политолог раскрыл причину угроз Макрона

13 октября 2025, 15:49

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявления Макрона в адрес России

Эмманюэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Политолог Юрий Светов считает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России стоит воспринимать с иронией.





В беседе с «Татар-информ» Светов связал слова Макрона о необходимости для России «заплатить за свою воинственность» с внутренними проблемами Франции.

«У Франции, как известно, не утверждён бюджет на следующий год и впервые вырос гигантский профицит бюджета. Чем-то затыкать эти дыры надо. Вдруг с России удастся что-нибудь содрать?» — заявил политолог.

«Во Франции у него прозвище Микрон, которое подчеркивает масштабы личности этого человека. Оно прекрасно всё отражает. Мы даже реагировать не должны на его заявления – сказал и сказал», — заключил Светов.