Политолог Бридже не исключил возобновление боевых действий в секторе Газа

13 октября 2025, 17:33

Фото: iStock/ronniechua

Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа после того, как вернёт всех заложников. Так считает политолог, специалист по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.





В понедельник, 13 октября, движение ХАМАС освободило семерых израильских заложников в рамках первого этапа соглашения с Израилем, достигнутого в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, пишут argumenti.ru. Людей передали представителям Красного Креста, а затем представителям армии Израиля.



Бридже отметил, что израильская армия намерена контролировать часть территории сектора Газа.





«И официальные заявления армии Израиля говорят о том, что в дальнейшем будут какие-то боевые столкновения. Без них сложно сказать, что мирный план решится. Тут и вопрос демилитаризации, и отказ ХАМАС от управления сектором Газа», — отметил эксперт в беседе с RT.