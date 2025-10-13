Президент Мадагаскара Радзуэлина покинул страну на французском военном самолёте

13 октября 2025, 16:07

Фото: iStock/rebius

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне массовых беспорядков. Как сообщает радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники, главу государства эвакуировали на французском военном самолёте.