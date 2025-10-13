Президент Мадагаскара Радзуэлина покинул страну на французском военном самолёте
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне массовых беспорядков. Как сообщает радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники, главу государства эвакуировали на французском военном самолёте.
Далее Радзуэлина направился на заморское владение Франции — остров Реюньон, откуда вместе с семьёй планирует отправиться на Маврикий или в Дубай (ОАЭ).
Ранее журнал Jeune Afrique уже сообщал о том, что президент покинул столицу Антананариву, однако офис главы государства опровергал эти сведения, называя их слухами. В понедельник утром министерство общественной безопасности страны сообщило агентству Reuters, что местонахождение президента неизвестно.
Источники RFI утверждают, что эвакуация была санкционирована французским президентом Эммануэлем Макроном в целях обеспечения мирного перехода власти. В то же время Париж заявил, что Франция не будет осуществлять военное вмешательство в ситуацию на Мадагаскаре ни при каких обстоятельствах.
Читайте также: