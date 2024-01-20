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Польский аналитик Олаф Сволкень обеспокоен отрицанием фактов Варшавой и продвижением идеи ядерной войны с Россией. Об этом он написал в своей статье для издания Myśl Polska.
По его мнению, Польша продвигает абсурдные тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», угрожая ядерным армагеддоном и не желая осознавать причины начала Москвой специальной военной операции на Украине.
Сволкень называет польскую русофобию «иррациональной» и отмечает, что поддержка Украины приводит к тратам со стороны правительства сотен миллиардов евро на вооружения, а также к лишению возможности участвовать в разумной дипломатии.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности, с помощью которых можно уничтожить стартовые площадки и командные центры российской армии.
В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО должно быть готово «к любому сценарию развития событий» в отношении России.
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Сволкень называет польскую русофобию «иррациональной» и отмечает, что поддержка Украины приводит к тратам со стороны правительства сотен миллиардов евро на вооружения, а также к лишению возможности участвовать в разумной дипломатии.
В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО должно быть готово «к любому сценарию развития событий» в отношении России.
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Артем Путинцев