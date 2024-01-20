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«Судя по всему, дело серьёзнее»: В Совфеде объяснили заявления ФРГ о войне с РФ

Сенатор Пушков объяснил заявления Берлина о возможной войне с Москвой
20 января 2024, 06:21
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.

Он напомнил о том, что через несколько лет после поражения Берлина во Второй мировой войне страна вновь начала возрождение армии и военных мощностей, объясняя это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР.


Сейчас ФРГ, как считает Пушков, предпринимает такие же действия, дабы «вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы» — при этом в качестве аргумента приводя якобы угрозу со стороны России.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил, что Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. По его словам, нападение России на страны Запада в ближайшее время маловероятно. Однако это всё же может произойти через 5-8 лет.

Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.

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#совет федерации
#германия
#россия
#война
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WSJ: В Конгрессе США считают, что американское ядерное оружие всерьёз устарело
20 января 2024, 05:39

Фото: iStock/Gerasimov174

Ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.
По их мнению, безопасность США напрямую зависит от финансирования и своевременного развертывания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentine. В то же самое время обновление ядерного арсенала страны отстает от графика и требует больше денег. Специалисты привели в пример программу межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III почти 60-летней давности. Совершенно секретная программа «Дозорный» подорожала минимум на 37%, что угрожает срывом других проектов, связанных с ядерным оружием.

«Создание новой межконтинентальной баллистической ракеты — роскошь, которую мы больше не можем себе позволить», — признался в разговоре с WSJ исследователь Института ответственного государственного управления Куинси Билл Хартунг.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что США могут применить на Украине так называемые мини-ядерные бомбы, чтобы избежать разгрома украинской армии и помочь нынешней вашингтонской администрации выиграть президентские выборы. Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.

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#сми
#конгресс сша
#ядерное оружие
#ракета
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«Грозят армагеддоном»: В Варшаве увлеклись идеей о ядерной войне с Россией
Myśl Polska: Польша проталкивает идею об опасной ядерной войне с Россией
20 января 2024, 05:02

Фото: iStock/ffikretow

Польский аналитик Олаф Сволкень обеспокоен отрицанием фактов Варшавой и продвижением идеи ядерной войны с Россией. Об этом он написал в своей статье для издания Myśl Polska.
По его мнению, Польша продвигает абсурдные тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», угрожая ядерным армагеддоном и не желая осознавать причины начала Москвой специальной военной операции на Украине.

Сволкень называет польскую русофобию «иррациональной» и отмечает, что поддержка Украины приводит к тратам со стороны правительства сотен миллиардов евро на вооружения, а также к лишению возможности участвовать в разумной дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности, с помощью которых можно уничтожить стартовые площадки и командные центры российской армии.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО должно быть готово «к любому сценарию развития событий» в отношении России.

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#политолог
#польша
#россия
#ядерное оружие
#война
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Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации
ТАСС: Министр обороны Словакии рассказал, что из-за Киева страна лишилась ПВО
20 января 2024, 00:59

Фото: Viacheslav_Chernobrovin

Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что из-за передачи вооружений на Украину страна осталась без систем ПВО, боевой авиации, а также без обещанных €700 млн за переданные Украине 13 самолётов МиГ-29. Об этом пишет ТАСС.
«Они не смогли договориться о собственной замене на С-300, которая была бы частью словацких вооруженных сил, они также не смогли договориться о том, чтобы мы одолжили системы у союзников хотя бы на несколько лет», — сказал Калиняк в разговоре с изданием Standard.

По словам Калиняка, ранее словацким оборонным ведомством руководили люди, «обладающие качествами мопсов, а не волков». Глава Минобороны добавил, что официальная Братислава намерена потребовать восполнения своих средств ПВО от союзников по Североатлантическому альянсу, но для этого в итоге могут потребоваться годы.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что выделение Евросоюзом ещё 50 миллиардов евро на вооружение для Украины повлечёт за собой огромное количество жертв. Также он добавил, что Евросоюзу, который стремится заполучить согласие всех 27 стран на выделение средств Украине, необходимо искать компромисс с Венгрией и прислушиваться к её требованиям.

Словакия в свою очередь выступает за то, чтобы огромные средства из европейского бюджета были затрачены на борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, Фицо заявил, что страна поддерживает позицию Венгрии, которая выступает против финансирования украинской армии.

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#словакия
#пво
#украина
#правительство
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Забастовки в Финляндии отрицательно повлияют на объемы поставок боеприпасов Украине
Yle: забастовки в Финляндии повлияют на объемы поставок боеприпасов Украине
19 января 2024, 22:47

Фото: iStock/Kachura Oleg

Забастовки профсоюзов в Финляндии могут остановить работу завода, который производит боеприпасы. Это может отрицательно отразиться на их поставках Украине. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на слова директора предприятия Пекки Химанка.
«Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», – говорится в сообщении.

При этом он не смог оценить ущерб, который понесет завод в результате забастовки. Однако отметил, что дефицит производства можно будет восполнить путем сверхурочной работы.

На заводе производят боеприпасы малого и среднего калибра. Принадлежит он норвежско-финской группе компаний Nammo.

Напомним, индустриальный профсоюз Teollisuusliitto заявил, что 1 и 2 февраля будет проведена забастовка против трудовых реформ правительства. После этого другие профсоюзы также заявили о предстоящих забастовках.

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#завод
#профсоюзы
#боеприпасы
#дефицит
#ущерб
#государство
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МИД объявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа
19 января 2024, 22:09

Фото: iStock/andriano_cz

В МИД РФ объявили послу Франции Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — подчеркнули в министерстве.

В МИД уточнили, что большую часть убитых в Харькове наемников составляли французы. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.

При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.

Напомним, накануне стало известно о том, что МИД РФ вызвал посла Франции из-за уничтожения иностранных наёмников в Харькове. 19 января он прибыл в ведомство.

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#франция
#конфликт
#мид
#гибель
#всу
#вооружения
#наемники
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Минюст РФ вновь дополнил реестр иноагентов
Минюст РФ включил в список иноагентов социолога Юдина* и журналистку Тагаеву*
19 января 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов. Список новых лиц размещён на сайте ведомства.
Так, отмечается, что иноагентом признали социолога Григория Юдина*, который выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о деятельности российской армии.

Также под ограничения попала журналистка Лола Тагаева*, которая является издателем проекта, включённого в список иностранных агентов.

Кроме того, в обновлённый реестр попали политики Евгения Чирикова* и Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*.

Помимо этого ограничения были наложены на лекторий «Живое слово»* и «Комитет ингушской независимости»*.

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#минюст рф
#иностранный агент
#политика
#ограничения
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Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России
Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за провокаций против РФ
19 января 2024, 21:04

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Франция должна покинуть ряды НАТО из-за агрессивной политики против России. Об этом в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он написал, что создаётся впечатление, будто Североатлантический альянс намерен приблизить начало третьей мировой войны. Политик призвал как можно скорее выйти из состава НАТО, чтобы тем самым противостоять таким действиям.

Филиппо призвал представителей власти Франции выбрать правильный путь навстречу свободному государству и миру.

Этими словами французский политик прокомментировал намерение НАТО провести крупнейшие за последние 10 лет военные учения. Он убеждён, что это делается лишь для того, чтобы продемонстрировать России готовность альянса к возможному конфликту.

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#франция
#нато
#политика
#россия
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США и Британия вновь нанесли удары по Йемену
Аль-Масира: США и Британия обстреляли город Холейда на западе Йемена
19 января 2024, 20:11

Фото: iStock/bpawesome

Военные США и Великобритании нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщил местный телеканал «Аль-Масира».
Отмечается, что удары были нанесены авиацией. Они стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций.

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#сша
#великобритания
#йемен
#хуситы
#обстрел
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Правительство РФ введёт консульский учёт россиян, живущих за границей
19 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

Правительство РФ утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно одному из положений документа, планируется ввести обязательный консульский учёт граждан России, проживающих за рубежом.
Предполагается также, что будет дано точное юридическое определение понятию «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», сообщает РИА Новости. Также будет конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Ответственность за выполнение мероприятий, связанных с реализацией государственной концепции миграционной политики, возложена на министерство иностранных дел РФ. Срок выполнения определён до 20 июня 2025 года, когда российское внешнеполитическое ведомство должно будет отчитаться о проделанной работе.

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