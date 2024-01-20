«Судя по всему, дело серьёзнее»: В Совфеде объяснили заявления ФРГ о войне с РФ

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Заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.Он напомнил о том, что через несколько лет после поражения Берлина во Второй мировой войне страна вновь начала возрождение армии и военных мощностей, объясняя это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил, что Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. По его словам, нападение России на страны Запада в ближайшее время маловероятно. Однако это всё же может произойти через 5-8 лет.
Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.
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